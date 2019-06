Concorso Ministero dei Beni Culturali | a breve il bando per le prime 2052 assunzioni

Concorso Ministero Beni Culturali 2019 : bando in uscita a luglio. I requisiti : Concorso Ministero Beni Culturali 2019: bando in uscita a luglio. I requisiti È in atto un importante piano di reclutamento risorse da parte del Ministero Beni Culturali e si inizierà con un bando di Concorso che sarà indetto nell’estate del 2019. È infatti prevista per il mese prossimo (luglio) la pubblicazione del bando, in cui saranno riportato tutte le informazioni da sapere per presentare la domanda, previo possesso dei requisiti, e le ...

Concorso Ministero Beni Culturali - entro luglio il bando per 2.052 assunzioni : La pubblicazione dei primi bandi di Concorso Ministero Beni Culturali è davvero prossima: lo ha annunciato l’agenzia AgCult riportando l’interrogazione avvenuta tra il Sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca, e il Capogruppo in Commissione Cultura di Montecitorio, Alessandra Carbonaro. A luglio i primi bandi per l’assunzione di 2.052 figure tra il 2019 e il 2020. A queste se ne aggiungeranno altre 3.600 previste dal ...

Concorso scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

Concorso al Ministero della Giustizia : previste 1850 assunzioni : Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha firmato il decreto con cui si annuncia l'avvio di una procedura concorsuale per l'assunzione di 1850 funzionari giudiziari. A tale numero, inoltre, si dovranno aggiungere circa 900 assistenti giudiziari, i quali verranno assunti attraverso lo scorrimento di graduatorie già preesistenti. Secondo quanto affermato dal Ministro, l'obiettivo principale è quello di svecchiare la pubblica ...