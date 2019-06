Ciclismo | Viviani sprinta | “voglio la prima maglia gialla al Tour Il declassamento di

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Ranking UCI (3 giugno) : Alaphilippe in testa dopo il Giro - nessun italiano in top ten! Viviani 15° - Nibali 23° : Il Giro d’Italia 2019 non ha cambiato la leadership nel Ranking internazionale UCI, il francese Julian Alaphilippe resta in prima posizione con 3745,95 punti. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step, fresco di rinnovo di contratto, rimane al primo posto della classifica e precede Primoz Roglic di appena cinquanta punti: lo sloveno, reduce dal terzo posto al Giro d’Italia, è risalito in seconda piazza recuperando ben tre ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il Ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro - Elia Viviani omaggia il Ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...

Ciclismo - Giro d'Italia : Elia Viviani al via con una maglia speciale tricolore : BOLOGNA - ' La maglia tricolore è la ragione principale per cui voglio essere al Giro, perché voglio rispettare il Ciclismo italiano e ripetere i successi dell'anno scorso '. Così Elia Viviani , uno ...

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro Ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...

Ciclismo - 49° Trofeo Papà Cervi : il fratellino di Viviani e Fiaschi si inchinano a Tagliani : Il bresciano Filippo Tagliani vince a braccia alzate la 49^ edizione del Trofeo Papà Cervi – Coppa Primo Maggio, gara nazionale per Elite e Under 23 che si è disputata quest’oggi a Praticello di Gattatico (RE), organizzata dalla ciclistica Gattatico in collaborazione con il Team Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze, che ha fatto suo il secondo posto grazie al senese Tommaso Fiaschi. Terza piazza per il veronese Attilio ...

Ciclismo - Elia Viviani torna in gara al Giro di Romandia : il velocista scalda la gamba verso il Giro d’Italia : Elia Viviani tornerà in gara al Giro di Romandia che andrà in scena dal 30 aprile al 5 maggio. Il velocista si cimenterà con la breve corsa a tappe in Svizzera, rientrando dopo la delusione della Gand-Wevelgem e della Milano-Sanremo in cui non era riuscito a brillare. L’uomo della Deceuninck-Quick Step, che sarà supportato dal treno composto anche da Fabio Sabatini e Davide Martinelli, sfrutterà questo appuntamento per scaldare la gamba in ...

Ciclismo – “Mondiale tosto” : Bettiol - Colbrelli - Trentin e Viviani hanno visionato il percorso dello Yorkshire : Bettiol, Colbrelli, Trentin e Viviani, assieme al CT Davide Cassani, hanno visionato il percorso del prossimo Mondiale Il CT Davide Cassani ha concluso la ricognizione, avvenuta nella mattinata di oggi, sul percorso dello Yorkshire (Gran Bretagna) che il prossimo 29 settembre assegnerà il titolo iridato per la categoria élite. Per questo sopralluogo che ha permesso di raccogliere le prime impressioni, il CT ha voluto Alberto Bettiol (EF ...

Ciclismo – Grande prova dell’Arvedi Cycling Team : Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani : L’Arvedi Cycling Team si aggiudica il Memorial Mantovani: splendida vittoria per Attilio Viviani Inarrestabile l’Arvedi Cycling! Per la terza settimana di fila ci aggiudichiamo il primo gradino del podio! Attilio Viviani vince il Memorial Mantovani e sigla la quarta vittoria per il Team dall’inizio della stagione, la prima personale. Ottima prestazione di Viviani e di tutta la squadra. Abbiamo chiesto a Francesco Lamon, ...