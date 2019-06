Ciclismo in lutto | ci saluta Nicolò Ceri | 15enne morto in un incidente stradale | una

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il mondo delè in, purtroppo il giovaneCeli ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Ilera rimasto vittima di unavvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa delstava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter quando purtroppo si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato terribile e purtroppo l’atleta tesserato per il Velo Junior Nove è subito sembrato in gravi condizioni. Nel primo pomeriggio di ieri la situazione era già parsa irreversibile e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. Tutta la redazione di OA Sport si stringe attorno alla famiglia di, sono già state avviate tutte le pratiche per ...

