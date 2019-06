Ciclismo | Giovanni Carboni | “Giro d’Italia bellissimo | in futuro posso fare classifica

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ventitré anni, una grinta invidiabile, e una voglia irrefrenabile di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno., il giovane marchigiano della Bardiani-CSF, tre volte in maglia bianca durante il Giro d’Italia, è stato uno dei debuttanti nella Corsa Rosa che si è messo più in luce per tutte e tre le settimane di gara. Ha rispettato a pieno la fiducia datagli dal suo Green Team che lo aveva già lanciato a tutta al Tour of the Alps. Da lì in poiha continuato a sorprendere e ha dimostrato una condizione invidiabile al Giro, dove è riuscito a raccogliere due piazzamenti di tutto rispetto come il quinto posto a SanRotondo e il quarto a San Martino di Castrozza dopo due lunghissime fughe. Il rammarico di non esser riuscito a centrare la vittoria c’è, ma va detto che il suo debutto nella Corsa Rosa è stato tra i più sorprendenti. Un giovane dalle ...

