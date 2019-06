Chernobyl | la Russia ha già pronta la ' contro' serie con l' incidente causato da una spia

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Laputiniana non ha apprezzato, la miniHBO e Sky che ha registrato grandi successi di pubblico e critica negli USA (tanto da guadagnare il rating più alto mai raggiunto da unasu IMBD) che andrà in onda da lunedì 10 giugno su Sky Atlantic. I quotidiani filo.governativi non hanno mancato di criticare pesantemente la fiction Made in USA/UK, definendola una "parodia" infarcita di luoghi comuni sull'Unione Sovietica, assolutamente irrealistica e piena di errori, come sinetizza The Moscow Times., laha giàla '(con l'da unaUSA) pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2019 08:03.

