Chelsea | ricorso al Tas contro la Fifa per il blocco del mercato

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la Commissione d’Appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

Mercato bloccato per il Chelsea - ma i blues non ci stanno : “faremo ricorso al Tas” : Il Chelsea non ci sta! I blues pronti a presentare ricorso al Tas contro la decisione della FIFA Il Chelsea ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che “ricorrerà al Tas di Losanna” contro la decisione del comitato dall’appello della Fifa di bloccargli il Mercato in entrata nelle prossime due sessioni per violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni. Nel comunicato il club di Stamford ...

Blocco mercato Chelsea - i blues presentano ricorso al Tas : Quasi scontata la decisione del Chelsea, che ha deciso di presentare ricorso al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TAS) di Losanna dopo il Blocco imposto sul mercato da parte della FIFA per le prossime due stagioni. Ecco la nota del club londinese, che al momento non potrà operare fino al gennaio del 2020. “Il Chelsea confuta categoricamente la decisione della Commissione d’Appello della FIFA e si appella al ...

Ufficiale - il Chelsea farà ricorso al Tas contro il blocco del mercato : Il Chelsea ricorrerà al Tas di Losanna contro il blocco del mercato da parte della Fifa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, con un comunicato pubblicato sul sito Ufficiale. “Il Chelsea ha ricevuto oggi la decisione della Commissione d’appello della Fifa”, si legge nella nota dei Blues. “Il Club nota come la Commissione […] L'articolo Ufficiale, il Chelsea farà ricorso al Tas contro il blocco del mercato ...

La Fifa respinge il ricorso del Chelsea : confermato il blocco del mercato : TORINO - Brutte notizie per il Chelsea, che avrà il blocco del mercato per le prossime due sessioni, quella estiva e la prossima invernale nel 2020. L'appello presentato dal club di Premier League , ...

Chelsea - la Fifa boccia il ricorso : mercato bloccato per due sessioni : ZURIGO - Nessuno sconto, il Chelsea non potrà fare mercato in entrata per le prossime due sessioni. Una tegola non da poco per la formazione di Maurizio Sarri, alle prese con le tantissime richieste ...