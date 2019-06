Chelsea | presentato ricorso al TAS contro il blocco del mercato stabilito dalla Fifa

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Tribunale di Losanna ha reso noto di aver ricevuto undallaper ildelIlnon ci sta, il club inglese haal Tas di Losannalaper ildelcomminato al club inglese lo scorso 11 luglio. Stando a quantosentenza della Federazione Internazionale, la società di Abramovic non potrà acquistare calciatori né la prossima estate e né durante la sessione invernale del 2020 per aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Oltre a questa sanzione, ilè stato punito anche con un’ammenda da 600 mila franchi svizzeri, che dovrà versare nelle casse della.L'articoloal TASildelSPORTFAIR.

