Centrale idroelettrica alla Grotte di Stiffe | si va verso rigetto del VIA

Belt and Road - storia dell'iniziativa nelle foto 'On The Road' : Centrale idroelettrica di Jirau in Brasile : Il 18 novembre 2016 sono entrati in funzione i 22 gruppi elettrogeni della Centrale idroelettrica di Jirau in Brasile, la maggiore Centrale idroelettrica tubolare al mondo e che dispone di attrezzature prodotte in Cina., foto di Wu Mingjun,