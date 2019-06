Celli | centro polifunzionale non ancora a disposizione quartiere Prato Fiorito

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – “Il collaudo e’ arrivato da tre anni, ma l’edificionon e’ adel. Per ildi, Municipio VI, i lavori sono pressoche’ ultimati, ma non c’e’una destinazione certa. La ristrutturazione, iniziata nel 2013, e’ costata 800mila euro ed e’ stata realizzata come opera a scomputo da un consorzio di recupero urbano, per realizzare un luogo di aggregazione socio-culturale nella periferia est. Ora, senza una destinazione certa, rischia di scivolare in poco tempo nel degrado. Tutti sappiamo infatti che un bene abbandonato rischia maggiormente di essere vandalizzato”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana. Per questo ho sollecitato la seduta di oggi della commissione Trasparenza, con un sopralluogo sul ...

