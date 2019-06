Casting per un film prodotto da Odu Movies e per modelle per ' Marie Claire' e Ovs

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019)attualmente aperti per attori e comparse per undalla casa di produzione cinematografica indiana Odu. Le riprese verranno effettuate tra Lucca e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di aspirantidi tipo professionistico, da parte della rivistae del marchio Ovs. Un nuovoSono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e comparse (solo uomini) per la realizzazione di unda Odu, una casa di produzione indiana. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di luglio nell'ambito della provincia di Lucca. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata innanzitutto verso attori di età scenica compresa tra 20 e 50 anni, in possesso di una adeguata conoscenza della lingua inglese. Si cercano inoltre comparse, tra cui principalmente uomini che abbiano una certa dimestichezza con le ...

ItalyAsiaModels : Casting per il format tv di cucina: One Million Restaurant – Roma e Milano - Giadaforevah : @AStimma @itsfioffio Tranquilla non ce l'ho con te haha, ma visto che miguel aveva postato una storia dei casting, per questo dico ?? - italianxrory : RT @pvinkroses: Ragazze so che non dovrei dirlo, ma tanto qui mi conoscono pochissime persone realmente quindi sti cazzi. Sto mandando il v… -