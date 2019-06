Caso Neymar | la modella accusa Rubato il video dello stupro

Caso Neymar - interrogata l’accusatrice del brasiliano : “mi hanno rubato un video compromettente” : La modella che ha accusato Neymar di stupro è stata ascoltata dalla polizia, ma sono troppe le cose del suo racconto che non convincono Il mistero sul Caso Neymar si infittisce, soprattutto dopo l’interrogatorio che ha visto protagonista Najila Trindad, la modella che accusa l’attaccante brasiliano di stupro. Presentatasi davanti alla polizia di San Paolo, la 26enne ha dato la propria versione circa quanto accaduto la sera del ...

Caso Neymar – Il brasiliano interrogato dagli inquirenti dopo le accuse di stupro : Neymar accusato di stupro: il brasiliano interrogato dalle autorità in Brasile Il brasiliano Neymar nella tarda serata di ieri si è recato nel commissariato nella zona Nord di Rio de Janeiro, in sedia a rotelle dopo l’infortunio con la Nazionale, per essere interrogato dagli inquirenti in merito alla vicenda che lo vede coinvolto dopo la denuncia per stupro presentata venerdì della scorsa settimana a San Paolo da una 26enne ...

Caso Neymar - allarme sponsor : Nike preoccupata - Mastercard ferma gli spot : Lo scandalo causato dall’accusa di stupro contro Neymar ha già cominciato ad avere effetto: la Mastercard, che è anche uno degli sponsor della Coppa America, ha annunciato che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana. “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore […] L'articolo Caso Neymar, allarme sponsor: Nike preoccupata, ...

C'è un video che complica il Caso del presunto di Neymar. Ed è già virale : E' buio pesto per Neymar: in poche ore il fuoriclasse è costretto a dire addio alla Copa America che il Brasile gioca in casa, mentre una donna conferma le accuse di stupro nei suoi confronti e spunta un video, diventato subito virale. Ieri al 20esimo minuto dell'amichevole del Brasile con il Qatar, l'asso del Paris Saint Germain ha lasciato il campo in lacrime per una distorsione alla caviglia destra che non gli permetterà di ...

Verratti dal ritiro della Nazionale : l’addio di Buffon - il futuro ed il Caso Neymar : “Si è fatto amare da tutti, anche se ha fatto solo un anno ha lasciato tanto, a tutti noi. Viverlo nello spogliatoio è stato bello e me lo ricorderò tutta la vita”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Psg, Marco Verratti, all’indomani dell’ufficialità dell’addio di Gigi Buffon. “Giocatori come lui devono decidere loro quando smettere e intraprendere una nuova esperienza -aggiunge Verratti in ...

Caso Neymar – Najila Trindade Mendes de Souza : ecco chi è la donna che accusa il calciatore di stupro [GALLERY] : Najila Trindade Mendes de Souza: è una modella la donna che accusa Neymar di stupro Finalmente Najila ci ha messo la faccia: è questo il nome della donna che ha accusato Neymar di stupro. Dopo tanto mistero e la presunta scomparsa della ragazza, che non si è presentata a ben tre convocazioni della polizia, l’accusatrice ha raccontato tutto davanti alle telecamere della Sbt, la seconda rete televisiva più importante del ...

Neymar “violento durante l’atto”! Il Caso si ridimensiona - ma il mistero si infittisce : ancora nessuna traccia della donna : Il caso Neymar si infittisce: la donna non si presenta per la terza volta alla convocazione della Polizia Non si è ancora fatta chiarezza sul caso Neymar: il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza che sembra però adesso scomparsa nel nulla. La donna in questione, che avrebbe presentato un dossier dettagliato alla Polizia, è stata convocata dalle autorità brasiliane ma non si è ancora presentata per prestare ...