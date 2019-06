Caserta | il reddito di cittadinanza non gli basta | rapina un distributore di benzina

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quello che arriva da, e precisamente da Casal di Principe, è un fatto davvero particolare. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, un uomo di 36 anni, Angelo Taliento, beneficiario deldi, ha effettuato unaai danni di undisituato nel territorio di Cancello ed Arnone, località sempre dell'hinterlandno. Il soggetto sarebbe giunto intorno alle 6:30 del mattino, e quindi sarebbe sceso dalla vettura dicendo alio che voleva fare 5 euro dialla sua Fiat Punto (intestata alla madre). Ma in pochi secondi la situazione è degenerata. LaQuello che sembrava un normalissimo rifornimento improvvisamente si è trasformato in incubo per ilio. L'uomo gli avrebbe puntato qualcosa alla testa, dicendogli di consegnargli tutto il denaro che aveva con sé, altrimenti lo avrebbe ammazzato. A questo punto ...