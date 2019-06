Non me l'aspettavo, ero rosso! Carlo Conti e il bacio a Vanessa Incontrada (Di venerdì 7 giugno 2019) Il neo conduttore dei "Seat Music Awards" ha rivelato in un'intervista che è solito baciare Vanessa Incontrada, a conclusione di ogni spettacolo condotto dalla coppia televisiva. Diversi giorni fa ha avuto inizio l'evento musicale dei "Seat Music Awards", trasmesso su Rai 1. E, nel corso delle prove registratesi per l'atteso programma estivo dei premi conferiti agli artisti italiani di successo nazionale ed internazionale, i conduttori dell'evento Vanessa Incontrada e Carlo Conti si sono scambiati un inaspettato bacio. Un gesto che i due diretti interessati hanno spiegato in un'intervista concessa al rotocalco "Tv, sorrisi e canzoni".



Nel corso della sua ultima intervista rilasciata a "Tv, Sorrisi e canzoni", Conti ha tenuto a smentire le continue voci che lo vedrebbero in procinto di condurre il Festival di Sanremo: “Non so se ed eventualmente fra quanto ci tornerò. Sanremo non l’ho mai rincorso. Se ci tornerò, sicuramente non sarà adesso, perché è troppo presto“. Intanto, sono già partiti i provini per "Tale e quale show", il format condotto da Carlo Conti, che riaprirà i battenti a settembre.