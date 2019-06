Cancellate da Agenzia delle entrate Riscossione cartelle dei contribuenti per 32 miliardi

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Magari moltinon se ne sono nemmeno accorti, ma dovrebbero essere più leggeri dal punto di vista dei debiti che magari avevano col Fisco.ha infatti provveduto unilateralmente a cancellare lepiù vecchie che gravavano su 12 milioni di. Un totale di 32di euro di crediti vantati dal concessionario allache sono stati in pratica condonati d'ufficio. Numeri impressionanti di cui dà notizia il quotidiano laziale Il Messaggero, che produce una analisi Regione per Regione, una mappa sulla provenienza di questeche erano diventate un peso anche per l'perché ormai di difficile. Qualisono state condonate? Leche il decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio, ha cancellato ai 12 milioni didi cui parla Il Messaggero sono le più vecchie ...

