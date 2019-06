Canada | Ferrari davanti | Hamilton e Verstappen a muro nelle FP2

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...

Formula 1 – Mercedes ancora super : Hamilton al comando nelle Fp1 del Gp del Canada - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutto al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada E’ iniziato lo spettacolo del settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti sono scesi in pista a Montreal per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Le Fp1 canadesi si sono concluse nel segno della Mercedes, che ha piazzato Hamilton e Bottas rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Hamilton al comando - Ferrari a 1 secondo! Leclerc e Vettel inseguono : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. IL pilota della Mercedes ha timbrato notevole 1:12.767 e precede il compagno di squadra Valtteri Bottas di 0.147, più attardato il resto della concorrenza: le Ferrari accusano un secondo di ritardo, Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono terzo e quinto divisi da Max Verstappen. Di ...

VIDEO GP Canada F1 2019 - ultima spiaggia per la Ferrari : Vettel vuole vincere prima di lasciare : La Ferrari ha vissuto un avvio di stagione davvero da incubo, ha assistito impotente al dominio delle Mercedes e non è mai riuscita a essere competitiva per la vittoria tranne che in Bahrain dove solo un problema meccanico ha impedito a Charles Leclerc di festeggiare. Le Rosse si presentano a Montreal, dove nel weekend andrà in scena il GP del Canada 2019, con l’obiettivo di tornare a vincere: il tracciato è favorevole al Cavallino ...

LIVE F1 - GP Canada 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - la Ferrari ci crede : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle prove libere (7 giugno) – La presentazione del weekend in Canada – Le dichiarazioni di Hamilton – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc – Le dichiarazioni di Bottas Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2019. Sul tracciato di Montreal (Canada), il punto di domanda sarà sempre lo ...

Formula 1 - Verstappen sfida i pronostici : “Ferrari e Mercedes favorite in Canada? Sono curioso di scoprirlo” : Il pilota della Red Bull ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Canada, esprimendo le proprie sensazioni sull’appuntamento in programma a Montreal Nel Principato è andato vicino alla vittoria, salvo poi essere retrocesso in quarta posizione per unsafe release. In Canada Max Verstappen vuole riprendersi quanto lasciato per strada a Monaco, ma non sarà facile considerando le caratteristiche della pista di ...

Ferrari : in Canada pronti a vendere cara la pelle : Sì, avete letto bene: si intitola proprio così il comunicato Ferrari del giovedì, primo giorno del GP del Canada. Il sole ha accolto i piloti di F1 nella prima giornata al Circuit Gilles Villeneuve, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno iniziato la giornata incontrando i giornalisti per parlare delle proprie sensazioni alla vigilia […] L'articolo Ferrari: in Canada pronti a vendere cara la pelle sembra essere il primo su ...

Lewis Hamilton F1 - GP Canada 2019 : “Avremo il secondo motore ma la Ferrari è pericolosa” : E’ tempo di conferenza stampa di presentazione del settimo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Montreal (Canada), andrà in scena un weekend nel quale ci chiederemo: sarà possibile porre un freno all’egemonia della Mercedes? Le Frecce d’Argento sono reduci dalla sei vittorie in altrettante gare disputate in questo campionato e hanno tutte le possibilità di allungare la striscia positiva. In questo contesto, ...

F1 - GP Canada 2019 : Ferrari a caccia della prima vittoria stagionale su una pista favorevole - ma Mercedes rimane favorita : Settimo round stagionale alle porte per il Mondiale di Formula 1, che si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada 2019 in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Si corre sul circuito “Gilles Villeneuve”, collocato nel Parc Jean-Drapeu sull’isola di Notre-Dame e inaugurato nel 1978 con una prima edizione che fu vinta proprio dal beniamino del pubblico locale a cui venne poi intitolata la pista in seguito alla sua ...

La Ferrari in Canada ma senza modifiche significative : Domenica si disputa il 50° GP del Canada. La corsa è entrata in calendario per la prima volta nel 1967, quando a vincere fu Jack Brabham sull’omonima vettura, e nella storia si è disputata su tre piste: Mosport Park (8 edizioni), Mont-Tremblant (2) e Montreal che con 39 gare è ormai uno dei classici del […] L'articolo La Ferrari in Canada ma senza modifiche significative sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Canada 2019 : Ferrari - cosa non ha funzionato finora. Tutti gli errori commessi dalla Scuderia di Maranello : Nel prossimo weekend il Mondiale di Formula Uno tornerà in scena per il settimo round iridato e il tracciato sarà quello di Montreal (Canada). Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve si riaprirà la caccia alla Mercedes, autentica dominatrice della prima parte di stagione, con sei successi in altrettante gare. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate le più veloci in ogni situazione e quindi appare davvero complicato porre un freno alla ...

F1 - Toto Wolff : “In Canada la Ferrari potrebbe essere favorita per i rettilinei” : A pochi giorni dal settimo round del Mondiale 2019 di F1, di scena sul celebre tracciato di Montreal (Canada), l’avvicinamento della Mercedes è come sempre molto attento ai particolari. Le Frecce d’Argento, assolute dominatrici delle prime sei gare del campionato (6 successi), vogliono allungare la loro striscia vincente e dare un’ulteriore prova di forza sul circuito nordamericano. Si è reduci dall’appuntamento di ...

F1 - GP Canada 2019 : i precedenti della Ferrari a Montreal - il tempio di Michael Schumacher e Lewis Hamilton : Grande attesa per il ritorno del circus della F1 che il prossimo weekend si sposterà fuori dall’Europa per correre il GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale, sullo storico circuito Gilles Villeneuve. L’edizione del 2019 sarà la cinquantesima valida per il campionato del mondo, anche se si corre sul circuito situato sull’isola di Notre-Dame “solamente” dal 1978; in quella storica prima edizione fu proprio ...