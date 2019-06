Caldo | temporali di calore e grandine | drammatico conto dei danni nelle campagne

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) “L’arrivo della prima ondata di grandedell’anno non ha fermato iche si sono abbattuti a macchia di leopardo aggravando ildeidove una pazza primavera rischia di far perdere un frutto su quattro“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli improvvisidicon grandinate che accompagnano l’arrivo dell’anticiclone africano. “Sul confine tra Lombardia ed Emilia nell’area di Ostiglia in provincia di Mantova una tempesta di acqua e– sottolinea la Coldiretti – ha colpito le coltivazioni di angurie e meloni pronti per il consumo vanificando un anno di lavoro. Fino ad ora a causa delle condizioni climatiche avverse, con il freddo di maggio e le ondate di maltempo, è stato raccolto – sottolinea la Coldiretti – il 30% in meno della produzione del pregiato ...

