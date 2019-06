Calciomercato Brescia | si tenta il colpo Sau | occhi puntati anche in Francia DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019)– Le Rondinelle tornate in serie A cercano un nome per l’attacco: tre i calciatori seguiti tra Italia e. Il nome “nostrano” è quello di Marco Sau. Il calciatore è in uscita dalla Sampdoria dove non ha mai trovato spazio e, come scrive “La Gazzetta dello Sport”, sarà libero di accasarsi altrove. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, invece, sarebbero due gli obiettivi per il reparto offensivo all’estero. In particolare, ilguarda in casa Clermont (club francese di Ligue 2) per Mathias Pereira-Lage e Florian Ayé. Il primo è un centrocampista che può agire da mezza punta o da esterno offensivo e ha segnato 17 reti nelle ultime due stagioni sfornando diversi assist. Il secondo è un attaccante puro, classe ’97, un metro e ottantaquattro, veloce, che per stile ricorda un po’ ...

CalcioWeb : ?? #CalciomercatoBrescia, tre nomi per l'attacco si guarda in Italia e in Francia ?? - Blucerchiando : L'attaccante sardo è già al passo d'addio. Le 5 presenze in blucerchiato non gli sono valse la conferma...… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Il Brescia sulle tracce dell'ex bianconero Buffon -