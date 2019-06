Calcio femminile | Mondiali 2019 | l’Italia insegue un risultato di prestigio per il

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Basta dare soldi a queste 4 lesbiche“. Da questa frase pronunciata dall’ex presidente della LND Felice Belloli sembra passato un secolo ma in verità non è così. Parliamo di un quadriennio di battaglie per dare alpiù dignità, visibilità e maggior attenzione. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ironia della sorte la tanto conclamata Nazionale dimaschile ha fallito dopo 60 anni l’accesso alla fase finale di un Mondiale mentre la selezione del Bel Paese in rosa vi ha fatto ritorno dopo 20. E’ tempo per Sara Gama e compagne di prendersi la scena perché ne hanno facoltà e pazienza se a qualcuno, anche con un filo di pregiudizio, derubrica la specialità come fosse manifestazione di infimo livello, non meritevole di spazio. Non si può piacere a tutti, specie a chi ha una visione dello sport particolare, non di coesione ma di divisione. ...

