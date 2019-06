Calcio femminile | Mondiali 2019 Barbara Bonansea carica l’Italia | “Voglio vincere

La tregua tra Di Maio e Salvini e i Mondiali di Calcio femminile : Un po' di tregua, non c'è dubbio. Ve ne accorgerete a cena, con un tasso di discussione politica prossimo allo zero, precipitato dall'alta intensità raggiunta a ridosso delle elezioni europee (ricordate? il 26 maggio, tutte quelle attese, tutte quelle cose che dovevano succedere). Complice anche il

5 cose da sapere sul Mondiale di Calcio femminile : Il 7 giugno, in Francia, inizia l’ottava edizione del Mondiale di calcio femminile. In questi anni si stanno facendo piccoli ma decisivi passi nel calcio femminile. Potrebbe sembrare assurdo, ma soltanto nel 2018 si è istituito il Pallone d’oro femminile (prima di questo è esistito il Fifa Women’s World Player of the Year, dal 2001 al 2015), mentre il Mondiale di calcio per nazioni è stato inaugurato nel 1991; due date per far ...

VIDEO Mondiali Calcio femminile 2019 : stadi e città in cui si giocano le partite - spettacolo in Francia : Oggi venerdì 7 giugno incominciano i Mondiali 2019 di calcio femminile, la rassegna iridata durerà fino al 7 luglio: le migliori 24 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo, ci sarà anche l’Italia che tornerà a disputare questa competizione dopo vent’anni di assenza. Si preannuncia grande spettacolo, tasso tecnico molto elevato, importante seguito di pubblico e match nelle più importanti città ...

Mondiali Calcio femminile 2019 : assente Ada Hegerberg - il Pallone d’Oro rinuncia per sensibilizzare contro le discriminazioni : Ada Hegerberg è una della calciatrici più forti al mondo, sicuramente è la più pagata (400mila euro a stagione) e ha vinto l’ultimo Pallone d’Oro. L’attaccante del Lione è apprezzata in ogni angolo del Pianeta per la sua classe cristallina, ha conquistato l’ultima Champions League e a soli 23 anni ha una bacheca piena di trofei ma non sarà al Mondiale! La notizia, nota da qualche settimana, ha subito fatto scalpore: la ...

Campionato Mondiale di Calcio femminile 2019 - tutto quello che c’è da sapere : l’Italia torna dopo 20 anni : Prende il via oggi il Campionato Mondiale di calcio femminile 2019. Ad aprire le danze sarà la Francia, padrona di casa, contro la Corea del Sud alle 21. Ad inaugurare l’ottava edizione del torneo sarà la cerimonia d’apertura al Parco dei Principi. torna a partecipare l’Italia, dopo le presenze del 1991 (quarti di finale) e del 1999 (eliminazione al primo turno). Grande attesa per le azzurre inserite in un gruppo C molto ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia insegue un risultato di prestigio per il decollo definitivo : “Basta dare soldi a queste 4 lesbiche“. Da questa frase pronunciata dall’ex presidente della LND Felice Belloli sembra passato un secolo ma in verità non è così. Parliamo di un quadriennio di battaglie per dare al Calcio femminile più dignità, visibilità e maggior attenzione. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ironia della sorte la tanto conclamata Nazionale di Calcio maschile ha fallito dopo 60 anni l’accesso alla ...

Calcio femminile - le donne pagate come gli uomini : storico accordo in Australia : Un passo importante, un accordo storico. E’ così che viene definita la svolta, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale femminile, che partirà oggi con la prima giornata. Nel frattempo, una prima battaglia è stata vinta nella rincorsa a colmare il così detto ‘gender gap’, vale a dire la differenza salariale fra uomini e donne presente anche nel mondo dello sport e del Calcio in particolare. Le calciatrici ...

Italia-Australia Mondiali Calcio femminile : orario - canale tv - diretta gratis e in chiaro : Il conto alla rovescia è finalmente terminato ed oggi i Mondiali di calcio femminile 2019 prenderanno il via. L’Italia torna a partecipare alla fase finale della rassegna iridata a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Le nostre portacolori faranno il loro esordio allo Stade du Hainaut a Valenciennes contro l’Australia il 9 giugno (ore 13.00) e sarà subito una sfida importante perché si affronterà una compagine qualificata del girone C. La ...

Gli accordi economici nel Calcio femminile in Italia : Trattamento economico calcio femminile – A partire dalla stagione sportiva 2018/2019 – a seguito della delibera contenuta nel comunicato ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018 – la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco calcio), mediante l’inquadramento della Divisione calcio femminile, organizza e regolamenta i campionati di calcio femminile di Serie A e di Serie B, dapprima […] L'articolo Gli accordi economici nel calcio femminile in ...

Mondiali Calcio femminile in diretta tv su Rai e Sky : le partite della prima giornata : Oggi inizia l'ottava edizione della FIFA Women’s World Cup, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta sul canale Sky Sport Mondiali (202) e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky calcio). Sui canali Rai, in chiaro, 15 gare, tra cui tutte quelle che coinvolgono l'Italia (tutte su Rai2), che debutterà domenica 9 giugno alle ore 13 contro l'Australia. Si ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di lancio: “Ho vissuto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud - le padrone di casa a caccia del successo nel Parco dei Principi : E dopo le tante parole, ora è il momento del pallone. Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Una rassegna iridata attesissima in cui si preannuncia un seguito record per la disciplina ed un livello decisamente più alto rispetto alla rassegna iridata in Canada di quattro anni fa. Una competizione molto importante per il movimento femminile che vorrà mettersi in mostra, sfruttando la vetrina mediatica, per ...

Calcio femminile - la ct Bartolini : “Discriminazioni? La normalità per tutte noi - ma ora le cose stanno cambiando” : “La partecipazione della nazionale di Calcio femminile italiana ai mondiali è una soddisfazione personale delle giocatrici, ma anche un impulso per tutto il movimento del Calcio femminile”. Lo racconta l’allenatrice dell’Italia Milena Bertolini, in vista del Calcio d’inizio della coppa del mondo femminile, al via il 7 giugno in Francia. L’Italia si è qualificata dopo vent’anni di assenza dal torneo. Dopo l’esclusione dell’Italia maschile ...