Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo

Buon compleanno… Pippo : stasera lo show-evento su Rai 1 per festeggiare Baudo. Tutti gli ospiti : Buon Compleanno... Pippo Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Rai 1 rende omaggio a Pippo Baudo con uno show-evento in prima serata, a partire dalle 20.30, dal titolo Buon Compleanno… Pippo. Una vera e propria festa in compagnia di amici e colleghi, molti dei quali ‘li ha inventati lui’, per festeggiare anche i 60 anni di carriera. “La Rai organizzerà per me una grande festa alla quale prenderanno parte gli amici più ...