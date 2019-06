Brexit | guerra dei dazi | Italia | una crisi mondiale può scoppiare in qualsiasi momento

Brexit - scatta la guerra tra i conservatori per il successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...

Brexit - scatta la guerra per il successore di Theresa May : La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che diventeranno effettive a partire dal prossimo 7 giugno, e la ricerca del suo successore è già partita, senza esclusione di colpi incentrati proprio sulla Brexit che May non è riuscita a portare a termine.Il processo di selezione del nuovo leader del Partito Conservatore dovrebbe iniziare la settimana successiva al 7 giugno, con Theresa May che resterà di fatto in ...