Botte al padre e al fratello | arrestato 49enne nel pescarese

(Di venerdì 7 giugno 2019) Pescara - Era da anni che maltrattava e minacciava gli anziani genitori ed ilconvivente, costretti a vivere con il perdurante timore della propria incolumità e a subire tutti i soprusi che un 49 enne di Penne (Pescara), in preda spesso ai fumi dell'alcol, metteva quotidianamente in atto nei loro confronti, prima di essere fermato edai carabinieri del Norm della Compagnia di Penne (Pescara), che nella serata di ieri erano intervenuti per una lite in famiglia. I militari al loro arrivo avevano verificato che il, visibilmente esagitato per l'abuso di sostanze alcoliche, aveva colpito con un pugno il75 enne e si era poi scaraventato verso ilsferrandogli un pugno al volto e tentando di colpirlo ancora con un vaso, prima del deciso intervento dei carabinieri che sono riusciti a immobilizzare l'aggressore e a prestare soccorso ai ...

