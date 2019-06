Bolzano | si finge medico e abusa di ragazze con disturbi alimentari | arrestato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Era un falsoe approfittava della fragilità psicologica diminorenni con, a lui affidate, perre sessualmente di loro. Per questo 50enne di Laces, in provincia di, è statodai carabinieri di Merano e del Nas di Trento. È accusato di aver compiuto atti sessuali con diversedi 17 anni e per aver esercitato abusivamente la professione medica: adesso si trova in carcere. L’indagine, coordinata dalla procura di, ha rivelato che il falsoesercitava illegalmente la professione sin dagli anni Novanta. Pur essendo solo un pranoterapeuta, esercitava medicina alternativa e aveva allestito in casa sua un ambulatorio con tanto di attrezzatura specialistica sanitaria, tariffari e referti diagnostici. I genitori dellesi erano rivolti a lui nella speranza di poter curaredelle loro ...

