Biografilm SkyArte | storie di vite straordinarie | si parte con lo sguardo di Orson Welles

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dal 7 al 17 giugno torna a Bologna ilFestival – International Celebration of Lives e anche per questa 15esima edizione Sky Arte e Sky Cinema sono i Main Partner Media della rassegna. Tanti i film d’autore che, dopo essere stati presentati in anteprima al, andranno in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) in prima visione TV e in esclusiva assoluta nel corso di una programmazione dedicata intitolata #. Si inizia venerdì 7 giugno alle 21.15 con Lodi, il documentario diretto da Mark Cousins e prodotto da Michael Moore che riscopre il genio di uno dei più grandi autori del ventesimo secolo trent’anni dopo la sua morte. Grazie all’accesso esclusivo al materiale privato di, schizzi, scenografie, idee di progetti mai realizzati, illustrazioni per intrattenere i suoi figli e amici, scarabocchi ai margini di lettere ...

