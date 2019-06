Big Science europea e industria italiana si incontrano a Napoli

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Una cinquantina di esperti in scienza e tecnologie d’avanguardia provenienti da tutta Europa sono presenti a, a disposizione delle aziende italiane, per portare informazioni di prima mano sui grandi progetti di ricerca dei prossimi anni. L’evento è organizzato dalla rete deglil Liaison Officer italiani (ILO Network Italia) che, con il supporto di CNR, ENEA, INAF e INFN, svolgono un importante ruolo di collegamento tra le aziende italiane e i laboratori europei. Quando si parla di impatto dell’sui mercati esteri, vengono spesso citati settori in cui il nostro Paese è tradizionalmente molto presente, come quello delle macchine utensili, dell’agroalimentare o della moda. Meno noto è il fatto che, in particolare negli ultimi anni, l’è riuscita a ottenere risultati eccellenti anche in un ambito molto competitivo e a elevato contenuto ...

about_big_data : RT @chrismackintosh: Sequoia + Data Science - about_big_data : RT @pacittivale: Come sfruttare i dati per migliorare le strategie: dal #datadriven al #datascience di @william_sbarza - about_big_data : RT @Unibocconi: Tre borse di studio l'anno per cinque anni: è la Vittorio Merloni Scholarship, intitolata da Antonella Merloni al padre e d… -