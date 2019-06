BH90210 | in un nuovo promo il gruppo torna al Peach Pit – Notizie serie tv

dituttounpop

(Di venerdì 7 giugno 2019)tv: undici riporta nelPit, o quasi. Novità per Good People e Le Terrificanti Avventure di Sabrina.L’ultimodirilasciato da FOX tocca uno dei luoghi più importanti dellaoriginale, ilPit. Ilsimula con l’uso di bambole che rappresentano i protagonisti della, il luogo d’incontro che i ragazzi usavano per discutere dei loro problemi.Ilè un esempio di quello che sarà, ossia un viaggio nel sentiero dei ricordi fatto di sentimenti e nostalgia. La debutterà in USA il 7 agosto su FOX, ma non sappiamo ancora quando e dove arriverà in Italia.La nuova incarnazione di Beverly Hills, 90210 è descritta come un drama serializzato tratto dai rapporti nella vita reale tra Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling. Il ...

badtvit : #BH90210: il nuovo promo riporta la gan al Peach Pit - Noovyis : Un nuovo post (BH90210: i troll attaccano Tori Spelling per la foto in bikini, ma il marito la difende) è stato pub… - Noovyis : Un nuovo post (BH90210: Tiffani Thiessen non parteciperà al reboot, ecco perché) è stato pubblicato su Playhitmusic… -