BH90210 arriva il promo al Peach Pit per gli storici protagonisti o quasi

(Di venerdì 7 giugno 2019) "Facciamolo sul serio" è il titolo del nuovorilasciato da FOX USA per preparare gli spettatori all'arrivo il prossimo 7 agosto di, sequel-revival, esperimento curioso e interessante che farà riunire l'intero gruppo didella storica serie tv Beverly Hills 90210.Il nuovopunta su un altro simbolo della serie ilPit il locale in cui spesso i ragazzi si incontravano per affrontare i propri problemi, discutere, raccontarsi amori e tradimenti vari. Insomma il punto di aggregazione per eccellenza per i ragazzi di Beverly Hills. Nei vari video spot di FOX USA (sempre meglio specificarlo visto che ancora non sappiamo chi trasmetterà la serie fuori dagli Stati Uniti) si nota una sorta di costruzione per tappe del ricordo e del suo fascino. Prima l'annuncio con il logo e il rimando al luogo, poi la sigla che non abbandona mai gli attori in ogni momento della ...

