Baseball | European Champions Cup 2019 | Bologna in finale! Sconfitti i Curaçao Neptuns

(Di venerdì 7 giugno 2019) Arrivano buone notizie dall’edizionedellaCupdi, dove ildi fronte al pubblico amico è riuscito a centrare il pass per la finalissima, sconfiggendo nettamente i campioni in carica dei. Un dominio netto quello dei italiani, iniziato già nel secondo inning, chiuso con il parziale di 3-0 dopo il doppio di Vaglio e il fuoricampo di Gimaudo, allungando poi sul 6-0 nel corso della terza frazione. Gli olandesi, favoriti della vigilia, non sono riusciti a rimontare, facendo registrare appena una corsa valida fino al settimo inning, sul punteggio di 7-1, in favore dei ragazzi allenati da Daniele Frigrani. L’allungo decisivo si è consumato nel corso dell’ottava frazione, con altri tre punti, scaturiti dal doppio di Nosti e dal singolo di Ferrini, validi per il 10-1, con la sfida conclusa sul 10-3, dopo un triplo di ...

