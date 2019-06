Bari | accusato di tentata violenza sessuale | boss si difende | Gli abusi non sono

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Emanuela Carucci L'uomo era stato condannato in primo grado a due anni e sette mesi, ma la corte d'Appello lo ha assolto. Si tratta di un 72enne di Palermo che, secondo l'accusa, avrebbe tentato di violentare un altro uomo in carcere Era statodiai danni di un altro detenuto (in carcere, a sua volta, persessuali), unmafioso a. Lui, però, si è sempre difeso dicendo che essendo un grosso esponente della mafia era impossibile che avesse tentato di violentare un altro detenuto. Si tratta di Francesco Scaglione, 72enne, palermitano. Scaglione il codice d'onore lo conosce bene e ha sempre dichiarato davanti ai giudici della corte d'Appello diche "i mafiosi non commettono reati di questo tipo". E così il 72enne è stato assolto. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il fatto sarebbe ...

