Bankitalia taglia stime Pil, 2019 +0,3%

ledel Pil italiano per gli anni-2021 e si riserva una ulteriore limatura a luglio per tenere conto "della revisione al ribasso dell'Istat per il I trimestre". Il Pil è quindi stimato a +0,3% quest' anno, +0,7% nel 2020 e +0,9% nel 2021. La revisione rispetto a gennaio, si spiega, riflette "la maggior debolezza della domanda estera" e "il protrarsi di condizioni di elevata incertezza nei sondaggi presso le imprese". La crescita dell'occupazione nei prossimi 2 anni sarà "contenuta",prevede via Nazionale.(Di venerdì 7 giugno 2019)