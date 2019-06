Ballottaggi | le sfide da tenere sott' occhio | Livorno | i fortini rossi emiliani e

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il derby tutto interno al centrodestra ad Ascoli Piceno, l’unica sfida per il M5S a Campobasso, il tentativo di riprendersiper il Pd dopo l’esperienza grillina. Sono 136 i Comuni interessati alo di domenica 9 giugno. Tra questi, sono 15 i capoluoghi: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell’Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia,, Prato, Rovigo. In totale torneranno al voto per il secondo turno delle amministrative 124 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi i 15 capoluoghi, e 12 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.Sono chiamati alle urne complessivamente 3.648.485 elettori in 4.431 sezioni.Ascoli: duello tutto a destra tra Forza Italia e Fratelli d’ItaliaLa sfida di cartello è ad Ascoli Piceno, dove si cerca il successore di Guido ...

summa57 : RT @giodiamanti: Sarà domenica di ballottaggi, e anche stavolta mi troverete a commentarli a Rai News. Le sfide chiave: - Livorno (tornerà… - lorepregliasco : RT @giodiamanti: Sarà domenica di ballottaggi, e anche stavolta mi troverete a commentarli a Rai News. Le sfide chiave: - Livorno (tornerà… - mebufalino : RT @giodiamanti: Sarà domenica di ballottaggi, e anche stavolta mi troverete a commentarli a Rai News. Le sfide chiave: - Livorno (tornerà… -