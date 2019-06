Atletica | Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 | prima giornata | in luce Fontana e

oasport

A Rieti sono incominciati idileggera. La protagonista dellaè stata Vittoria, 18enne capace di correre i 100 metri in 11.44 spingendosi ad appena 2 centesimi dal record italiano di categoria timbrato da Sonia Vigati nel 1989. Al maschile da annotare il 10.47 di Lorenzo Paissan sui 100 metri, bel duello tra Nadia Battocletti e Angela Mattevi sui 5000 metri(ha vinto l'oro europeo under 20 in 16:23.18). Marta Zenoni ha compiuto il suo debutto sui 5000 metri tra le under 23 e si è imposta in 16:09.10. Da annotare il 5.40 dell'astista Max Mandusic e il 6.35 della lunghista Chiara Proverbio. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLE GARE DI OGGI (7 GIUGNO)

