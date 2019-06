Atletica – Alessia Trost all’esordio domenica a Hengelo

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Esordio aprossima perRiecco. Prima uscita stagionale all’aperto per l’azzurra del salto in alto che a, in Olanda, torna a gareggiare9 giugno a poco più di tre mesi dagli Europei indoor di Glasgow. La 26enne pordenonese che si allena ad Ancona con il coach Marco Tamberi sarà in pedana alle 17.10 nei tradizionali Fanny Blankers-Koen Games per verificare il lavoro delle ultime settimane e lanciare la propria stagione estiva che la condurrà all’appuntamento clou dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre), per i quali ha già ottenuto lo standard d’iscrizione in inverno (1,94). Tra le avversarie incontrerà la bulgara vicecampionessa olimpica Mirela Demireva e la caraibica di Saint Lucia Levern Spencer. Alla gara era iscritta anche l’altra azzurra Elena Vallortigara (Carabinieri) che però ha rinunciato per un lieve ...

