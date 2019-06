Ascolti tv | il Music Awards 2019 supera i 3 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

(Di venerdì 7 giugno 2019)tv, prime time Il secondo appuntamento con, lo show di Rai1 giunto alla 13esima edizione e condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha dato la vittoria deglia Rai1. Lo spettacolo in diretta dall’Arena di Verona ha fatto segnare 3.157.000(share del 16,2%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con All Togheter Now condotto da Michelle Hunziker e J-Ax che ha ottenuto 2.245.000e uno share del 12,83%. Terzo posto per Rai3 con la semifinale di Uefa Nations League tra l’Olanda e l’Inghilterra vista da 1.791.000(share 8,4%). A seguire, su Rai2 il film Morte sulla scogliera ha totalizzato 1.422.000e uno share dell’8,3% mentre su La7 PiazzaPulita è stata vista da 1.110.000registrando uno share del 6,66%. Su Italia1 il film The Departed – Il bene e ...

carmenFashionCr : Ascolti Tv 6 giugno 2019, All together now arranca: bene i Music Awards - InoGiuseppe : La musica di Rai Uno conquista la prima serata del giovedi. Canale 5 resta al palo! #auditel - Teleblogmag : La musica di Rai Uno conquista la prima serata del giovedi. Canale 5 resta al palo! #auditel -