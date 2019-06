AS | Mirko Calemme | “Nuovo obiettivo del Napoli | costa 20 mln Il nome”

forzazzurri

(Di venerdì 7 giugno 2019) Mercato, nuovoJunior Firpo, di AS, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss, ecco quanto ha dichiarato su Junior Firpo nuovo nome nel mirino del: “Junior Firpo è un terzino sinistro, se ne parla molto bene. Ha un bel carattere. E’ mancino ed è già nel giro della Nazionale Under 21. Da Siviglia non accettano offerte inferiori ai 20 milioni di euro. Lo stipendio è di 1 milioni, parliamo di un classe 96. La valutazione è giusta, anche se ilcercherà uno sconto. Il procuratore è il fratello di Guardiola”. Leggi anche UFFICIALE – Di Lorenzo è il primo acquisto della SSC: “Sono felice, una nuova avventura in un club prestigioso! Non vedo l’ora di iniziare!” Potrebbe interessare anche Cessione Hysaj, CorSport: “Arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo. L’agente è già lavoro” L'articolo AS,: ...

7593c267b7d644b : RT @100x100Napoli: Mirko #Calemme ai microfoni di #RadioCRC. - 100x100Napoli : Mirko #Calemme ai microfoni di #RadioCRC. - 100x100Napoli : Mirko Calemme parla della situazione legata a #JamesRodriguez, protagonista delle ultime voci di mercato intorno al… -