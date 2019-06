Arriva la zampicure | la nail art per cani e gatti

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Emanuela Carucci Tanti i colori, gli strass e gli adesivi che si possono applicare sulle unghie degli amici a quattro zampe Si chiama "" ed è l'ultima moda tra gli amanti degli animali. Si tratta dellaart per.Consiste nel mettere lo smalto sulle unghie degli animali. Dopo i cappotti, le scarpe, le t-shirt e le pellicce per gli amici a quattro zampe, ecco cheno anche gli smalti. Ce ne sono di tutti i colori. Ed è possibile applicare anche delle decorazioni sulle unghie, ad esempio gli strass o alcuni adesivi dalle forme più svariate. Proprio come nella manicure alle mani delle donne, anche agli animali le unghie vengono limate e curate prima di applicarvi il colore desiderato (dal padrone). I prodotti utilizzati persono a base di acqua e atossici. Non sono, quindi, pericolosi per gli animali, come si legge su "toelettatori.it". ...