Apple si rinnova a tutto campo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Molte novità in casae di grande qualità. Questo potrebbe essere in sintesi quanto è emerso durante la tre giorni che ai primi di giugno ha visto riuniti a San José (California) gli sviluppatori dell’azienda di Cupertino provenienti dail mondo. Come di consuetudine, l’apertura dei lavori è toccata al CEO Tim Cook il quale ha da subito voluto mostrare quali saranno nel prossimo futuro i principali asset su cui sta investendo la società. Gli aspetti più importanti … L'articolosidi Federico Bertoglio proviene da Hynerd.it.

