Anticipazioni Temptation Island | Jessica ha voluto disdire il matrimonio con Andrea

(Di venerdì 7 giugno 2019)tornerà presto su Canale 5, riportando in scena quel mix di buoni sentimenti e di tradimenti che tanto piace ai telespettatori. Gli ingredienti saranno gli stessi delle scorse edizioni: sei coppie metteranno alla prova il loro amore, separandosi per qualche settimana nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. In questo periodo saranno tentati da bellissimi ragazzi o ragazze single, che avranno il compito di aprire gli occhi ai fidanzati in merito ai propri sentimenti. Le riprese stanno per iniziare, come confermato da Filippo Bisciglia, che ha recentemente annunciato il suo trasferimento in Sardegna, e dall'autrice Raffaella Mennoia. E, in attesa di scoprire la data in cui il programma farà capolino su Canale 5, è giunto il momento di conoscere le prime due coppie ufficiali, che già stanno scatenando la curiosità del pubblico da casa: Katia e Vittorio,e ...

