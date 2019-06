agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Amandaè la protagonista dell'ultima favola del tennis, l'emblema di uno sport sempre più fisico ed essenziale, e sempre più Prêt-à-porter. A Parigi, non solo domina, da appena numero 51 del mondo, la regina uscente del Roland Garros, Simona Halep, finalista anche nel 2017 ed ex numero 1 del mondo, non solo si qualifica alle semifinali del secondo Slam stagionale, ad appena 17 anni - più giovane da Nicole Vaidisova nel 2006, più giovane statunitense da Jennifer Capriati nel 1993 e prima”millennial” in assoluto ad arrivare nei quarti Majors -, non solo promette di avere un futuro ultra-radioso, ma conferma una realtà terribilmente scomoda per allenatori e manager: il tennis è sempre più un business di famiglia. Soprattutto al femminile. No holding back.goes up 6-2 against Halep. https://t.co/gVXdWyx95u#RG19 pic.twitter.com/ci9xD78nze — ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: #Anisimova, la tennista (classe 2001) di cui parlano tutti - blogLinkes : Anisimova, la tennista (classe 2001) di cui parlano tutti - Agenzia_Italia : #Anisimova, la tennista (classe 2001) di cui parlano tutti -