Ambiente | basta ai palloncini in volo | un gioco “innocuo” dalle conseguenze drammatiche

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ida sempre un simbolo di gioia e di spensieratezza per grandi e sopratutto per i più piccini sono anche i responsabili di un inquinamento che va dagli oceani alla terra ferma, e questo danneggiando le specie animali che incontra sulla sua strada. Dopo essere volato via, la corsa del palloncino non si esaurisce nel nulla, segue i tempi di biodegradabilità della plastica è del il lattice di cui è composto. Causando nel suo percorso l’inquinamento di strade, degli alberi e soprattutto degli oceani dove diverse creature muoiono cibandosene, soffocando o rimanendo intrappolati nei resti degli stessiqueste a cui per molto tempo non si è dato peso, ma la rinnovata cultura e sensibilità relativa alla lotta all’inquinamento da plastiche adesso stanno invertendo la rotta e decine di città nel mondo stanno infatti bandendo i. Una delle ...

AttilaSnc : RT @AttilaSnc: @lilly0971 Basta essere educati è allontanarsi quando si accende una sigaretta... io faccio così da sempre e non lascio mozz… - silvia22150865 : RT @sally15081: ... e poi questa mattina incontri signora che mi illustra la genesi delle rane:basta pozza d’acqua in giardino che in breve… - GiusPecoraro : RT @sally15081: ... e poi questa mattina incontri signora che mi illustra la genesi delle rane:basta pozza d’acqua in giardino che in breve… -