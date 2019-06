Addio PSG | Buffon si mette sul mercato | offerte sorprendenti per il portiere italiano

Milan - dietro l’Addio di Leonardo c’è il PSG : pronto il clamoroso ritorno : Leonardo potrebbe tornare a Parigi, non è ancora chiaro in quale veste: dopo l’avventura al Milan un clamoroso ritorno al PSG? Ieri il PSG ha attirato l’attenzione su di sè per l’annuncio dell’addio di Gigi Buffon: l’ex portiere juventino, nonostante la proposta di rinnovo del club francese, ha deciso di non proseguire la sua avventura a Parigi. Oggi, il PSG torna a far parlare di sè per la possibilità di un ...

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l’Addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l’addio ufficiale al PSG. L’ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […] More

Gigi Buffon non rinnova col Psg "di comune accordo" : Addio dopo un anno - sfuma il sogno-Champions : Finisce dopo una stagione l’avventura di Gigi Buffon al Paris-Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. Parabola brevissim

Addio Allegri - le parole del suo maestro Galeone : “Ha fatto la scelta giusta. Personalmente spero vada al Psg” : Dopo il divorzio tra Allegri e la Juventus, c’è chi festeggia per la scelta di Agnelli e chi, invece, è dalla parte dell’allenatore toscano visti i successi importanti ottenuti in Italia. Anche Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri, ha detto la sua circa l’Addio del tecnico livornese alla Juventus: “Credo che abbia fatto la scelta giusta, quella con la Juve era una storia ormai finita. Cosa dovrebbe fare ...

Alex Sandro : PSG e United in pressing ma l'Addio alla Juventus non è scontato (RUMORS) : Alex Sandro via dalla Juventus? Il tormentone va avanti da circa due anni. Il laterale brasiliano in questa stagione è stato titolare inamovibile, fra alti e bassi, fino all'esplosione di Spinazzola. L'ex Atalanta, infatti, ha spesso e volentieri rimpiazzato il collega di reparto da marzo in poi anche in Champions League, e così le voci di un possibile addio del mancino carioca sono riprese con forza. Il Paris Saint-Germain avrebbe accentuato il ...

Ander Herrera - Addio al Manchester United : c’è il Psg [VIDEO] : Ander Herrera lascerà il Manchester United alla fine della stagione. E’ stato lo stesso 29enne centrocampista spagnolo a confermarlo sui social. Il giocatore ha detto addio ai tifosi dello United in un video pubblicato su twitter dal club: “C’è il rosso nel mio cuore – dice Herrera -. Giocare per il più grande club in Inghilterra è stato un vero onore: ogni volta che ho rappresentato questo club, in ogni partita, ...

PSG - Tuchel “ufficializza” l’Addio a Buffon : Gigi Buffon potrebbe lasciare il PSG dopo una sola stagione da protagonista tra i pali del club parigino Nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi del mancato rinnovo di Gigi Buffon con il PSG. Conferme sono arrivate anche dal tecnico Tuchel, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa: “Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a mettere in pratica un’alternanza tra portieri, ...

Pjanic-Real Madrid o PSG : l’Addio prende forma - ecco il reale motivo : PJANIC REAL Madrid- Come accennato in mattinata, Miralem Pjanic sarebbe pronto a dire addio alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. 80 milioni il prezzo del suo cartellino. Il Real Madrid osserva interessato e sarebbe pronto ad affondare il colpo per regalare il regista bosniaco a Zinedine Zidane. La Juventus, come detto, […] More

Buffon e l'Addio alla Juventus : «Psg scelta appagante» : PARIGI, Francia, - Sabato sera avrà l'occasione di sollevare il secondo trofeo con la maglia del Psg. Gigi Buffon si gioca la finale di Coppa di Francia contro il Rennes e lo farà a Saint-Denis: ' I ...

Mercato Juve : possibile offerta del Psg per Pjanic - probabile l'Addio di Douglas Costa : La Juventus è pronta a buttarsi sul Mercato per cercare di allestire una squadra competitiva in Serie A e Champions League ma gran parte degli arrivi passeranno necessariamente anche da alcune cessioni. Ad esempio in difesa il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe portare l'arrivo di almeno due difensori centrali, con Varane del Real Madrid, Hummels del Bayern Monaco, ...