Addio alle vecchie carte d’identità | Ue le vuole più sicure e uniformi

Momblano : «Entro giovedì l’allenatore della Juve - sembra Sarri». Addio Guardiola : Momblano si è quasi arreso. L’ipotesi Guardiola – da lui sostenuta con ogni mezzo – sembra capitolare. Il giornalista che si occupa di Juventus, questa sera in tv ha dichiarato che il club intende comunicare entro giovedì il nome del nuovo allenatore e potrebbe essere Maurizio Sarri. Per Momblano, la sentenza sul City in Champions potrebbe arrivare lunedì prossimo. «E a questo punto – ha dichiarato – a meno di ...

Mercato Napoli in uscita - cinque azzurri pronti all’Addio : dalle cessioni si finanzieranno i colpi in entrata. I nomi : Mercato Napoli in uscita Secondo Repubblica sono cinque gli azzurri che lasceranno il Napoli in questa sessione di Mercato estivo e sono: Diawara, Hysaj, Mario Rui, Ounas e quasi sicuramente Verdi. Il motivo dovrebbe essere che non hanno trovato spazio o non hanno convinto Carlo Ancelotti. Come riferisce il quotidiano, queste cinque cessioni saranno fondamentali per finanziare il Mercato in entrata. Leggi anche Mercato Napoli, James ...

Con Silicon Valley 6 HBO dice Addio alla serie - meno episodi per la sesta ed ultima stagione : Un'altra serie della HBO si prepara a salutare il pubblico: la rete ha annunciato che Silicon Valley 6 sarà l'ultima stagione della serie e sarà più breve delle precedenti. Come accade di consueto quando c'è incertezza sul rinnovo di una serie per un'intera nuova stagione, si opta per un capitolo finale dall'ampiezza ridotta rispetto ai precedenti. Anche nel caso di Silicon Valley, HBO ha deciso di concedere pochi episodi finali perché la ...

Sorpresa Spezia - è Addio con l’allenatore Marino : Novità a Sorpresa in casa Spezia, l’allenatore per la prossima stagione non sarà Pasquale Marino, le strade si dividono. Fino a qualche ora fa sembrava scontata una conferma dopo il positivo campionato in Serie B che si è concluso con la qualificazione ai playoff e la valorizzazione di calciatori come Okereke e Augello finiti nel mirino di squadre in Serie A. La scadenza del contratto di Marino allo Spezia è prevista per fine giugno ...

Calcio : Inter. ufficiale - é Addio a Spalletti : L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La società nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo.

Luciano Spalletti - Addio ufficiale all'Inter. In due anni qualificazione Champions e bomba Icardi : Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter comunica "che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra". Il club "ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". A questo punto manca solo l'annuncio per l'arrivo di Antonio Conte sull

Inter News : Ufficiale l’Addio di Spalletti : Inter News: Ufficiale l’esonero di Luciano Spalletti da parte della dirigenza nerazzurraInter News / Spalletti / CONTE – La notizia era nell’aria, ma da questa mattina è Ufficiale.Luciano Spalletti non sarà più l’allenatore dell’Inter.Il tecnico di Certaldo, infatti, da questa mattina è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra nerazzurra. Così facendo, la società nerazzurra ha ...

Inter-Spalletti Addio. Ecco Conte Icardi via. Edin Dzeko in arrivo : I nerazzurri e l'allenatore si separano dopo due anni e due qualificazioni Champions. Domani l'annuncio di Antonio Conte Segui su affaritaliani.it

Addio - pioggia! L'estate bussa alle porte con punte di 30 gradi nel weekend : Finalmente arriva il caldo. Dopo settimane di pioggia e temperature dal sapore autunnale, nel weekend del 1° e 2 giugno il sole splenderà e l’estate inizierà a farsi sentire con temperature che sfioreranno i 30 gradi in gran parte della Penisola.Osservando le mappe meteo e dando uno sguardo agli aggiornamenti di www.iLMeteo.it, notiamo come già da venerdì 31 Maggio un vasto campo di alta pressione, di ...

Milan - ufficiale l’Addio di Gattuso : Gazidis ringrazia l’ormai ex allenatore rossonero : L’ufficialità è arrivata: il Milan comunica l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore Gattuso Giornata di importanti comunicazioni in casa Milan: nei giorni scorsi erano nell’aria due importantissimi addii, confermati oggi dalla società. Dopo la conferma delle dimissioni del ds Leonardo, il club rossonero ha comunicato che la collaborazione con Gattuso è ufficialmente terminata. Il Milan ha ...

Allenatore Milan - l’Addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Le notizie del giorno – Valzer di allenatori in Serie A - il messaggio d’Addio di Spalletti - le fasce delle italiane in Champions ed Europa League : Valzer PANCHINE IN Serie A – Si muovono le big, l’Inter ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Conte, per quanto riguarda la Juventus, il nome in pole come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è quello di Jurgen Klopp. La notizia più importante di oggi riguarda l’Atalanta, dopo l’impresa della qualificazione in Champions League il tecnico Gasperini avrebbe dunque deciso di rimanere in nerazzurro. Sfuma dunque la possibilità ...

Inter - il messaggio d’Addio di Luciano Spalletti : ”Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato l’Inter nuovamente nel torneo piu’ importante del mondo. Grazie!”. E’ questo il messaggio dell’allanatore dell’Inter Luciano Spalletti che ha affidato a Instagram il suo ringraziamento alla squadra per la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League. Il tecnico toscano è ormai prossima all’addio, quella contro ...

Mistero sui giudici di X Factor 13 - arriva l’Addio di Lodo Guenzi con le audizioni alle porte : I giudici di X Factor 13 non sono ancora certi, soprattutto dopo l'addio di Lodo Guenzi che attendeva unicamente di essere reso ufficiale. Il leader di Lo Stato Sociale non sarà quindi parte della prossima edizione del talent, al quale ha partecipato in sostituzione di Asia Argento dopo il licenziamento deciso a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. Come dichiarato nel post che ha affidato ai social per l'addio al programma di Sky, Lodo ...