A Milano un mini-corso di arabo in una scuola elementare | esplode la polemica

Milano - procura contabile contesta danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...

Cambiamenti climatici : gli studenti incontrano la pubblica amministrazione per una Milano ancora più green : Raccontare i Cambiamenti climatici, i fattori di rischio per l’ambiente, parlare di soluzioni che possano aiutare a limitare gli agenti inquinanti nell’atmosfera. Queste sono le tematiche principali affrontate nel progetto “OBIETTIVO CLIMA: iCHANGE”,sviluppato daENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. ...

Parte da Milano il Patto Trasversale per la Scienza : firmato da scienziati - politici e uomini di cultura : Si terrà mercoledì 5 giugno, prima dell’inaugurazione della 11a edizione del Congresso ICAR, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, la prima riunione del Patto Trasversale per la Scienza (PTS), associazione nata da un manifesto promosso dai professori Guido Silvestri e Roberto Burioni, firmato da centinaia di scienziati, politici e uomini di cultura. L’associazione “Patto Trasversale per la Scienza”, apolitica, apartitica e senza ...

Da oggetto a soggetto : l’arte femminista in mostra a Milano : La stagione gloriosa del femminismo italiano raccontata da più di cento artiste: i loro lavori raccontano la messa in discussione e la reinvenzione continua del linguaggio. Leggi

Milano : stalking - lesioni e atti persecutori in condominio - arrestato : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per atti persecutori e lesioni nei confronti di almeno sei persone residenti nel suo stesso condominio. L'uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, se la sarebbe

Milano. Quattrocento uomini per difendere e valorizzare i territori boschivi : Sviluppo e promozione del settore forestale lombardo attraverso lavori di miglioramento e di presidio ambientale, di manutenzione e di ripristino

Milano. Poteri di polizia amministrativa al personale viaggiante su treni : L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia Locale di Regione Lombardia ha commentato quanto avvenuto a bordo di un convoglio della

Il 25 aprile Milano celebra anche l'«International girls in ict day» : un giorno di hi tech al femminile : È un viaggio in sei direzioni - arte, spazio, scienza, lavoro, ambiente, talento - con realtà virtuale e altre innovazioni. Interverranno esperte di Lenovo, uno studioso delle opere leonardiane, ...

Dan Graham a Milano - alla galleria Francesca Minini : Fashion and Architecture si concentra in particolare sul dialogo tra moda e architettura, ripercorrendo, attraverso i progetti e le installazioni realizzate per il mondo della moda, i concetti chiave ...

Volley femminile - inizia la stagione della Nazionale. Da oggi le azzurre in raduno a Milano : È iniziata oggi la stagione 2019 della Nazionale Italiana di Volley femminile, che si è radunata in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Le azzurre, guidate dal CT Davide Mazzanti, si alleneranno fino a domenica 28 aprile. Sono quattordici le atlete convocate: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor, Chiara De ...

Pallavolo – La Nazionale italiana femminile in raduno a Milano il 23 aprile : Martedì 23 aprile il primo raduno delle azzurre di Davide Mazzanti Martedì 23 aprile prenderà ufficialmente il via la stagione 2019 della Nazionale italiana femminile che si radunerà in collegiale al Centro Pavesi di Milano. Quattordici le atlete convocate dal commissario tecnico Davide Mazzanti: Carlotta Cambi, Agnese Cecconello, Beatrice Molinaro, Elena Perinelli, Giulia Angelina, Josephine Obossa, Francesca Villani, Anna Nicoletti, ...

STEMintheCity - a Milano arte e scienza al femminile : E' importante fin da subito sensibilizzare i ragazzi e soprattutto le ragazze su questi temi, mostrare tutte le opportunità che il mondo della tecnologia e della scienza offrono per consentire loro ...

Efficienza energetica e condomini - a Milano accordo A2A-Assimpredil : A2A, attraverso la società controllata A2A Energy Solutions, e Assimpredil Ance, l'associazione dei Costruttori edili di Milano, Lodi e Monza

Agguato a Napoli o a Milano - il ministro risponde uguale : Ci sono momenti, nella storia di un lettore di giornali che sta a cavallo di due mondi, in cui la cronaca per quanto tragica offre di queste possibilità. Di toccare con mano lo scarto che c'è tra la ...