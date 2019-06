YouTube chiude la porta a suprematisti e negazionisti

YouTube Gaming chiude : i giochi passano sulla piattaforma video : Dal 30 maggio 2019 il portale e l’applicazione di YouTube dedicati al mondo videoludico cesseranno le loro funzioni indipendenti e saranno fusi con la piattaforma principale. YouTube Gaming, nato nel 2015, è un sito stand alone e un’app dedicata al mondo videoludico sulla piattaforma streaming di Google. Fin dalla sua creazione, YouTube Gaming ha avuto la funzione di filtro per individuare e guardare unicamente i video, in diretta e non, ...