Woody Allen ricomincia dalla Spagna | nuovo film dopo il boicottaggio

Il Me Too non ferma Woody Allen : al via il nuovo film - : Alessandro Zoppo Il regista newyorkese, colpito dalle accuse di molestie, non si ferma: girerà in Spagna il suo prossimo lungometraggio, stavolta a San Sebastián Woody Allen continua a girare. Come annunciato da Variety, il regista newyorkese è pronto a tornare dietro la macchina da presa per le riprese del suo prossimo film. Dieci anni dopo Vicky Cristina Barcelona, Allen sarà di nuovo in Spagna, stavolta a San Sebastián, per i ciak ...

Guadagnino difende Woody Allen : “Credo ancora nello stato di diritto” - : Alessandro Zoppo Parlando delle accuse di molestie che hanno travolto Allen, il regista di “Chiamami col tuo nome” si scaglia contro il “perverso e primordiale godimento nel processo a un uomo” Luca Guadagnino si schiera dalla parte di Woody Allen. Il regista di Chiamami col tuo nome e Suspiria, in un’intervista al magazine IndieWire, ha aspramente criticato l’improvvisa damnatio memoriae di cui è vittima il maestro newyorkese in ...

Annullato il concerto di Woody Allen a Firenze con la The Eddy Davis New Orleans Band : info rimborso biglietti : Il concerto di Woody Allen a Firenze è Annullato. Lo spettacolo che avrebbe dovuto tenersi il 30 giugno non potrà quindi tenersi per motivi logistici che rendono impossibile la presenza di Mr. Allen sul palco. Rimane invece confermata la data di Milano al Teatro degli Arcimboldi. Già avviata la campagna di rimborso dei biglietti, che potrà essere richiesto entro il 7 luglio presso tutti i punti vendita che hanno erogato i tagliandi di ...

Dopo Woody Allen - tocca a Michael Jackson : stop di Netflix a «Bubbles» : La caduta dei potenti, quelli che prima volevano accaparrarsi tutti e che oggi faticano a trovare un posto in palinsesto. Dopo Amazon che ...

Guadagnino elogia Woody Allen al Festival di Cannes - : Niccolò Sandroni Luca Guadagnino durante la presentazione di The Staggering Girl al Festival di Cannes omaggia Woody Allen e dice la sua sul regista newyorkese In un periodo in cui Woody Allen è un nome pericoloso a cui associarsi, Luca Guadagnino omaggia il regista e i suoi lavori. The Staggering Girl è l’ultimo lavoro di Luca Guadagnino, si tratta di un mediometraggio che vede partecipare Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di ...

Woody Allen - l’ultimo sgarro di Amazon : restituiti i diritti del nuovo film - : Alessandro Zoppo Il regista newyorkese deve trovarsi un nuovo distributore per il mercato americano: Amazon Studios ha rigettato i diritti di “Un giorno di pioggia a New York” Woody Allen deve trovare un nuovo distributore americano per Un giorno di pioggia a New York, il suo ultimo film. Come reso noto da Variety, Amazon Studios, che aveva stipulato un accordo multiprogetto da 80 milioni di dollari con il regista newyorkese, ha ...

A Rainy Day in New York di Woody Allen : ecco il trailer - : Niccolò Sandroni Il discusso film di Woody Allen, A Rainy Day in New York, dopo essere stato bloccato e poi confermato nei cinema europei, si svela con il primo trailer Woody Allen torna nei cinema, europei per ora, con A Rainy Day in New York e il suo primo trailer ci presenta il film come uno dei classici del regista. La pellicola è stata bloccata negli Stati Uniti a causa dell’onda lunga del movimento #metoo che ha colpito il ...

Bangla - ecco perché ci siamo innamorati di questo film (e c’entra anche un po’ Woody Allen) : 50% Bangladesh, 50% italiano, 100% Torpigna. Phaim Bhuiyan è un 22enne romano, immigrato di seconda generazione, che sa fare il regista cinematografico meglio di centinaia di “colleghi” italiani da quattro generazioni. Nessuna polemica politica, ma tanto cinema divertente e spassoso. Così se melting pot deve essere, melting pot sia proprio come Bangla. Già perché il film diretto da Bhuiyan – in sala grazie a Fandango il 16 maggio – è una ...

Tutto quello che avreste voluto sapere su Woody Allen* (*ma non avete mai osato chiedere) : Giovedì 2 maggio, Alexandra Alter e Cara Buckley hanno scritto sul New York Times che Woody Allen, uno dei registi più longevi della storia (83 anni e 48 pellicole alle spalle), celebrato maestro della cultura americana contemporanea, alcuni mesi fa ha proposto in modo discreto a vari editori un mem

L'Italia sfida il #MeToo : il nuovo film di Woody Allen arriva al cinema : Un giorno di pioggia a New York , il nuovo film di Woody Allen , arriva al cinema in Italia. Lucky Red ha scelto di distribuire nelle sale dal 3 ottobre la commedia romantica del regista newyorkese, ...

Woody Allen - il film “bloccato” da Amazon sarà distribuito in Italia e (forse) in altri paesi d’Europa : Il nuovo film di Woody Allen uscirà il 3 ottobre 2019 in Italia grazie a Lucky Red. A rainy day in New York, tradotto in Un giorno di pioggia a New York, bloccato dal distributore americano Amazon, vedrà invece la luce in Italia e molto probabilmente anche in Francia, Belgio e Olanda, paesi in cui il film ha già un distributore ufficiale legato alla Gravier Productions di Allen stesso. Dopo diversi post e commenti pubblicati su Facebook dove la ...

Woody Allen - l’improvvisa damnatio memoriae per il regista : né distribuzione del film né pubblicazione dell’autobiografia : “La vita non imita l’arte, imita la cattiva televisione”. Lo diceva Rain (Juliette Lewis) in Mariti e mogli. Anno 1992. Woody Allen probabilmente all’apice della carriera. Allen pubblico, idiosincrasie personali trasferite nel doppio cinematografico, sintesi artistica sublime, tragica e divertente. Allen privato, mogli/compagne che sembrano il mazzo di carte di Sigmund Freud, Lesser-Keaton-Farrow e poi Soon-Yi, figlia adottiva dell’ex marito ...

Dopo l'accusa di molestie nessuno vuole pubblicare il libro di Woody Allen : Woody Allen è sempre più vittima del #MeToo . Nonostante l'inchiesta che lo ha travolto non abbia portato a nulla, il regista newyorkese continua a trovare davanti a sé porte sbarrate. Dopo la causa ...