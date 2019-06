Wiko View3 | foto alla terza potenza

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019)ProProProProProProNight Blue, Blush Gold ed Electro Bleen. Queste le tre varianti glossy scelte daper il suo nuovopronto a sorprenderci al calare delle tenebre grazie a un effetto luminoso che renderà visibile al buio Electro Bleen. La collezione View si amplia così con un modello ancora più immersivo dotato di display full screen, triplacamera intelligente e batterie di lunga durata. Full screen Il nuovo nato in casasi presenta con un display full screen HD+ da 6,26” proposto per garantire massima immersività e favorire la visione di contenuti in streaming così come il gaming. Diverse modalità handsfree (ovvero attivabili con comando vocale) sono disponibili grazie all’integrazione di Google Assisant mentre Google Lens rende accessibili ...

megamodo : Smartphone Wiko View3 e Y80, regali perfetti… per la promozione! #smartphone #view3 #wiko #y80 - smartphone_ita : Wiko propone il regalo perfetto per la fine della scuola. View3 e Y80 per tutti i promossi -