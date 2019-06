Voto di scambio | pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall’11 giugno

Voto di scambio - ok del Senato : ora è legge - ma Forza Italia e Partito Democratico votano contro : La legge sul Voto di scambio è stata approvata dal Senato, nonostante i voti contrari di Forza Italia e Partito Democratico. Esulta il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "La nostra riforma è legge. RafForzare questa norma era un dovere nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata".Continua a leggere

Franco Alfieri - il 'sindaco delle fritture di pesce' - è indagato per Voto di scambio : Era assurto alle cronache come ‘il sindaco delle fritture di pesce’, dopo che in un audio reso pubblico De Luca lo aveva invitato ironicamente a raccogliere voti anche offrendo “fritture di pesce”. Oggi Franco Alfieri, esponente del Pd, ex primo cittadino di Agropoli, attualmente candidato a sindaco di Capaccio, è indagato per voto di scambio.I militari della Dia di Salerno hanno perquisito le abitazioni e gli ...

