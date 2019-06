Volley | Nations League 2019 | l’Italia affronta Usa | Portogallo e Russia Programma | orari

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena la seconda tappa delladimaschile, l‘Italia sarà impegnata a Ufa () per una fine settimana davvero da brividi che potrebbe già essere determinante in ottica qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce dalla tappa di Jiangmen dove ha collezionato due vittorie e una sconfitta, cercherà di distinguersi anche in questo appuntamento: i ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno favoriti contro ilmentre saranno attesi da due ostacoli molto ardui come lae gli USA anche se queste due compagini sono prive di diversi titolari proprio come l’Italia che deve sempre scontare l’assenza dei vari Zaytsev, Juantorena, Lanza, Colaci. Si punterà nuovamente sui giovani che stanno cercando di crescere e di trovare il giusto feeling col ...

