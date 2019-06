Volley | Nations League 2019 | Italia nella tana di Ufa | trittico da brividi contro Russia

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre per proseguire nel filotto di vittorie : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, atto conclusivo della terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale itinerante che ha visto le azzurre protagoniste questa settimana in quel di Hong Kong (Cina). Le due formazioni si ritroveranno di fronte per la prima volta ad otto mesi dalla semifinale mondiale vinta dalle ragazze di Davide Mazzanti al termine di una battaglia ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia affronta Usa - Portogallo e Russia. Programma - orari e tv : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena la seconda tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, l‘Italia sarà impegnata a Ufa (Russia) per una fine settimana davvero da brividi che potrebbe già essere determinante in ottica qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce dalla tappa di Jiangmen dove ha collezionato due vittorie e una sconfitta, cercherà di distinguersi anche in ...

Volley femminile - Nations League 2019 Italia-Cina. Le asiatiche vogliono la rivincita della semifinale mondiale e schierano le titolari : Promette spettacolo la sfida che chiude la tre giorni di Hong Kong per l’Italia del Volley femminile. E’ la prima volta che Italia e Cina si trovano una di fronte all’altra a otto mesi di distanza dalla semifinale mondiale che schiuse le porte della finalissima tutta europea con la Serbia alle azzurre e stavolta la pressione è tutta sulle spalle delle cinesi che in primis, vogliono cancellare quella bruciante sconfitta e, in ...

Italia-Cina Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si concluderà questo pomeriggio il cammino della Nazionale italiana nella terza tappa della Nations League 2019 di volley femminile andata in scena in questi giorni ad Hong Kong. Le azzurre hanno ottenuto due brillanti vittorie contro Olanda e Giappone e si apprestano a sfidare la Cina padrona di casa con l’obiettivo di conservare la testa della classifica provvisoria e avvicinare ancora di più la qualificazione alle Final Six. La formazione ...

Volleyball Nations League – Le azzurre di Mazzanti asfaltano il Giappone 3-0 : Volleyball Nations League: lezione delle azzurre al Giappone 3-0 L’Italia non si ferma e con una grande prova di forza domina il Giappone 3-0 (25-21, 25-16, 25-22), conquistando il settimo successo nella Volleyball Nations League 2019. Le ragazze di Davide Mazzanti sono state protagoniste di una prova praticamente perfetta: ritmo alto, numero limitato di errori e una fase muro-difesa eccellente. A livello collettivo tutte le vice ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “La miglior partita contro il Giappone - l’Italia ha un’identità” : L’Italia ha sconfitto il Giappone con un secco 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte nettamente a Hong Kong e hanno infilato il settimo successo nel torneo confermandosi in testa al girone. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato al termine dell’incontro. DAVIDE Mazzanti: “Speravo di fare una bella gara, ma una prestazione così non era facile ...

VIDEO Italia-Giappone 3-0 - Nations League Volley : highlights e sintesi. Azzurre scatenate - Egonu e Malinov sugli scudi : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, dominio assoluto delle Azzurre che si sono imposte nettamente a Hong Kong (Cina) infliggendo una sonora lezione di pallavolo alle nipponiche. Show della solita Paola Egonu, ottima regia di Ofelia Malinov, Elena Pietrini è salita in cattedra a partita in corso. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi Italia-Giappone 3-0, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle delle azzurre. Malinov - che direttrice d’orchestra! Egonu e Pietrini si danno il cambio : Arriva contro il Giappone con un secco 3-0 la settima vittoria azzurra nella Nations League di Volley femminile. Partita di alto spessore delle azzurre contro una delle nazionali più forti al mondo che aveva creato non pochi grattacapi alle avversarie affrontate finora. Le azzurre, invece, hanno reso tutto molto facile con attacco, muro e servizio. Ecco i voti, giocatrice per giocatrice, realitivi alla sfida contro le nipponiche. OFELIA Malinov ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-0 - azzurre incontenibili! Settimo sigillo - Final Six più vicine : Italia letteralmente indemoniata nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto il Giappone con un netto 3-0 (25-21; 25-16; 25-22) e in appena 78 minuti di gioco sono riuscite a conquistare la settima vittoria nel torneo su otto partite giocate. La nostra Nazionale si conferma in testa alla classifica generale e compie un altro passo importante verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo ...

LIVE Italia-Giappone 3-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Arriva il settimo sigillo per le azzurre : demolite le nipponiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. La reazione delle nipponiche nel terzo set : 8-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 2-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Si sveglia Pietrini. Azzurre devastanti nel secondo set : 25-16 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Azzurre in fuga anche nel secondo set : 15-10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...

LIVE Italia-Giappone 1-0 Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA. Egonu e il muro trascinano le azzurre : 25-21 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, ottavo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. All’Hong Kong Coliseum si affrontano due delle squadre più forti al mondo, da una parte l’Italia, seconda al Mondiale e prima in classifica in Nations League e dall’altra la sesta forza del Mondiale casalingo che in Nations League ha conquistato 4 successi e subito 3 sconfitte finora. Mazzanti ha ...