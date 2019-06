Volley femminile | Nations Italia 2019 | Italia-Cina 2-3 | azzurre sconfitte in rimonta!

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’pregusta a lungo una schiacciante vittoria contro lanellaLeaguedi, vola agevolmente sul 2-0 e poi si trova a condurre in maniera convincente nel terzo e nel quarto set ma le Campionesse Olimpiche non mollano mai la presa e trasno la contesa al tie-break. La nostra Nazionale si trova anche sul 13-11 ma poi si ferma nuovamente e finisce per perdere in maniera rocambolesca e inattesa dopo 129 minuti di autentica battaglia: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono andate vicino a sconfiggere le asiatiche di fronte agli oltre 10mila spettatori di Hong Kong ma si sono dovute arrendere per 3-2 (18-25; 22-25; 25-23; 26-24; 15-13). Le ragazze del CT Davide Mazzanti rimangono a quota sette vittorie nel prestigioso torneo internazionale su nove partite disputate e ora occupano il secondo posto in classifica generale alle spalle della Turchia, ...

